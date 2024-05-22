Ксения Собчак появилась в Каннах в наряде за 343 тысячи рублей

Журналистка Ксения Собчак появилась в Каннах в платье Loewe за 343 тысячи рублей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак посетила Каннский кинофестиваль в наряде люксового бренда за сотни тысяч рублей. Снимками она поделилась в личном Telegram-канале.

Знаменитость появилась на премьере фильма режиссера Паоло Соррентино «Партенопа» в атласном платье модного дома Loewe коричневого цвета. На размещенных кадрах видно, что верх вещи украшала деталь в виде крупной булавки. Стоимость платья составляет 3800 долларов (343 тысячи рублей). В руках Собчак держала клатч марки Prada.

Журналистка также рассказала, что предпочла обувь Prada, а в качестве украшений выбрала серьги Loewe.

Ранее в мае Собчак пришла на Каннский фестиваль в колье в виде наручников за сотни тысяч рублей.