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18:29, 22 мая 2024Ценности

Ксения Собчак появилась в Каннах в наряде за 343 тысячи рублей

Журналистка Ксения Собчак появилась в Каннах в платье Loewe за 343 тысячи рублей

Фото: Cindy Ord / Getty Images

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак посетила Каннский кинофестиваль в наряде люксового бренда за сотни тысяч рублей. Снимками она поделилась в личном Telegram-канале.

Знаменитость появилась на премьере фильма режиссера Паоло Соррентино «Партенопа» в атласном платье модного дома Loewe коричневого цвета. На размещенных кадрах видно, что верх вещи украшала деталь в виде крупной булавки. Стоимость платья составляет 3800 долларов (343 тысячи рублей). В руках Собчак держала клатч марки Prada.

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Журналистка также рассказала, что предпочла обувь Prada, а в качестве украшений выбрала серьги Loewe.

Ранее в мае Собчак пришла на Каннский фестиваль в колье в виде наручников за сотни тысяч рублей.

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      Карина Черных
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