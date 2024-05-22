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13:16, 22 мая 2024Россия

Минобороны России отчиталось о 34 сбитых за сутки беспилотниках ВСУ

Минобороны России рассказало о 34 сбитых за сутки беспилотниках ВСУ

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшие сутки 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 22 мая, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также рассказали, что расчеты ПВО уничтожили две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, а также американский снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

Помимо этого, в Министерстве обороны заявили об установлении Вооруженными силами России контроля над Клещеевкой в Донецкой народной республике. Потери ВСУ на этом направлении составили более 365 человек.

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      Игорь Дмитров
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