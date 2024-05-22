Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:32, 22 мая 2024Экономика

Мощный торнадо разрушил город в США

Мощный торнадо разрушил город Гринфилд в американском штате Айова
СюжетЛесные пожары:

Фото: Nirmalendu Majumda r/ Ames Tribune / USA Today Network / Reuters

Мощный торнадо пронесся по штату Айова в США и разрушил небольшой город Гринфилд. Есть пострадавшие, сообщает Reuters.

Смерчи крушили все на своем пути, ломая гигантские ветряные турбины. Один смерч удалось снять вблизи. На кадрах видно, как дома превращаются в щепки, повсюду разбросаны обломки. Уточняется, что стихия сровняла с землей десятки домов и повлекла множество жертв.

По словам властей, несколько человек не выжили, однако точное количество в администрации штата не уточнили. Известно, что как минимум 12 человек получили ранения. Жителей Гринфилда заранее предупредили об опасности — многие из них были эвакуированы или укрылись в убежищах. Тем не менее некоторых пришлось спасать из-под обломков.

Ранее смерч сняли в Амурской области России. Вихрь из дыма появился во время лесного пожара в Свободненском районе.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла Клещеевку в ДНР. На Украине называли это село «ключом к Бахмуту»

      Избитая утюгом в своей квартире москвичка оказалась женой участника СВО

      Глава МИД Франции допустил признание Палестины

      Про Людей Икс снимут новый фильм

      Бывший премьер Израиля призвал ликвидировать МУС

      Полковник объяснил значимость контроля над Клещеевкой

      Инстасамку убрали из программы концерта в Кремле

      Ученый предсказал разрушительные лесные пожары

      Съемки сериала о Жириновском подтвердили

      ВСУ обстреляли дома жителей Харьковской области за отказ от эвакуации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше