Мощный торнадо разрушил город в США

Мощный торнадо разрушил город Гринфилд в американском штате Айова

Мощный торнадо пронесся по штату Айова в США и разрушил небольшой город Гринфилд. Есть пострадавшие, сообщает Reuters.

Смерчи крушили все на своем пути, ломая гигантские ветряные турбины. Один смерч удалось снять вблизи. На кадрах видно, как дома превращаются в щепки, повсюду разбросаны обломки. Уточняется, что стихия сровняла с землей десятки домов и повлекла множество жертв.

По словам властей, несколько человек не выжили, однако точное количество в администрации штата не уточнили. Известно, что как минимум 12 человек получили ранения. Жителей Гринфилда заранее предупредили об опасности — многие из них были эвакуированы или укрылись в убежищах. Тем не менее некоторых пришлось спасать из-под обломков.

Ранее смерч сняли в Амурской области России. Вихрь из дыма появился во время лесного пожара в Свободненском районе.

