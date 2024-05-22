Мужчина расправился с акулой-людоедом и попал под суд

В Новой Зеландии мужчина расправился с белой акулой ради головы и попал под суд

В Новой Зеландии мужчина попал под суд за то, что расправился с большой белой акулой ради ее головы. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Инцидент произошел еще 15 марта на Северном острове. Тушу белой акулы, которых также называют акулами-людоедами, на берегу полуострова Махия обнаружила местная жительница. Департамент охраны природы начал расследование и спустя несколько недель выяснил, что с животным расправился живущий неподалеку рыбак. «Мало того, что он не сообщил о поимке акулы, он еще и забрал ее голову и челюсть в нарушение закона о дикой природе», — заявил сотрудник департамента Мэтт Тонг.

Мужчина оправдывался тем, что не знал, какую именно акулу поймал. Тем не менее суд обязал его заплатить штраф в размере 600 новозеландских долларов (33,3 тысячи рублей).

Большие белые акулы, или акулы-людоеды, — одни из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем они вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул. Этот вид находится под охраной в Новой Зеландии с 1953 года. Штраф за причинение вреда белым акулам или торговлю ими может достигать 250 тысяч новозеландских долларов (13,9 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что подросток из Австралии во время рыбалки пережил нападение пойманной им акулы. Хищная рыба хватила пострадавшего за ногу, когда он попытался сфотографироваться с ней.