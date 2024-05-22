На Украину прибыли обученные на Западе специалисты по обслуживанию F-16

Спикер ВВС Украины Евлаш: прибыли украинские специалисты по обслуживанию F-16

На Украину прибыли первые специалисты и инженеры, обученные на Западе обслуживанию американских истребителей F-16. Об этом сообщил спикер Военно-воздушных сил Украины Илья Евлаш, передает ТАСС.

«Такого рода специалистов никогда не бывает много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться на Украину», — приводятся в публикации слова военного.

Он добавил, что кадры, прошедшие обучение на Западе, смогут делиться опытом с остальным инженерным корпусом Вооруженных сил Украины. Кроме того, Евлаш отметил, что на Украине ведется подготовка пилотов для американских истребителей с помощью тренажера, переданного Чехией.

Ранее нарастить обучение украинских пилотов управлению F-16 Пентагон призвали в США. В письме группы американских конгрессменов, направленных шефу ведомства Ллойду Остину, указывается, что Киев должен иметь приоритетное значение по сравнению с другими иностранными государствами, когда речь идет о подготовке военных специалистов.