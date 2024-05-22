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14:53, 22 мая 2024Россия

На Урале отравившимся после покупки в магазине жителям обещали по миллиону

В Екатеринбурге отравившимся после покупки продуктов жителям обещали по миллиону

Фото: Telegram-канал «Жизньмарт»

Пострадавшим от отравления продукцией «Жизньмарт» жителям Екатеринбурга пообещали выплатить компенсацию в размере одного миллиона рублей при подтверждении от Роспотребнадзора. Об этом сообщили уральскому агентству Ura.ru в пресс-службе сети магазинов.

В организации пояснили, что пока еще не решили, как будет происходить передача денежных средств. «В любом случае, должна быть фиксация отравления, чтобы избежать фальсификации», — отметила руководитель PR-отдела «Жизньмарта» Екатерина Астраханцева.

Кроме того, она подчеркнула, что каждая жалоба будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что число пострадавших после посещения «Жизньмарта» в Екатеринбурге достигло 18 человек. У них выявили сальмонеллу, ротавирус и норовирус. Данные о пострадавших также приходят из Тюмени, выяснило Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в Москве в кадетском корпусе школы № 1566 произошло массовое отравление детей, учащихся вторых, четвертых и шестых классов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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