Названо место проведения финала Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026

Будапешт примет финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026

Будапешт примет финальный матч Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Игра пройдет на «Пушкаш Арене». Место проведения матча было названо на заседании исполкома организации, которое проходит в Дублине.

На мероприятии также было принято решение провести финал Лиги Европы в 2026 году на домашнем стадионе «Бешикташа» в Стамбуле. Спустя год решающий матч турнира примет стадион во Франкфурте.

В нынешнем сезоне финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Решающая встреча Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине.