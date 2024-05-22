Минздрав России назвал сроки выпуска первого в мире препарата от редкой болезни

Глава Минздрава Мурашко: препарат от болезни Бехтерева выпустят через три месяца

Первый в мире препарат, предназначенный для лечения болезни Бехтерева, могут выпустить в оборот через три месяца. Такие сроки назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

«Вы слышали, что недавно зарегистрировали очень прорывной препарат для лечения болезни Бехтерева. Сейчас он запущен в производство, ориентировочно появится через несколько месяцев, месяца три», — сказал Мурашко.

Первый в мире препарат для лечения редкой болезни зарегистрировали в России в апреле. Лекарственное средство по итогам исследования показало высокий профиль эффективности и безопасности.

Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань человека и суставы его организма за инородные тела. На этом фоне возникает боль и скованность в позвоночном отделе, что может привести к ограничениям в подвижности. В европейской расе болезнь встречается с частотой 0,1—0,2 процента, пик заболеваемости приходится на возраст от 25 до 35 лет.