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09:49, 22 мая 2024Россия

Минздрав России назвал сроки выпуска первого в мире препарата от редкой болезни

Глава Минздрава Мурашко: препарат от болезни Бехтерева выпустят через три месяца

Фото: Евгений Козырев / РИА Новости

Первый в мире препарат, предназначенный для лечения болезни Бехтерева, могут выпустить в оборот через три месяца. Такие сроки назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

«Вы слышали, что недавно зарегистрировали очень прорывной препарат для лечения болезни Бехтерева. Сейчас он запущен в производство, ориентировочно появится через несколько месяцев, месяца три», — сказал Мурашко.

Первый в мире препарат для лечения редкой болезни зарегистрировали в России в апреле. Лекарственное средство по итогам исследования показало высокий профиль эффективности и безопасности.

Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань человека и суставы его организма за инородные тела. На этом фоне возникает боль и скованность в позвоночном отделе, что может привести к ограничениям в подвижности. В европейской расе болезнь встречается с частотой 0,1—0,2 процента, пик заболеваемости приходится на возраст от 25 до 35 лет.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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