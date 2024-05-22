Apple признала проблему удаленных фотографий на iPhone

Apple выпустила апдейт, устраняющий ошибку появления удаленных фото на iPhone

Корпорация Apple выпустила обновление iOS 17.5.1, исправляющее ряд ошибок на iPhone. На это в числе прочих обратило внимание издание The Verge.

В первую очередь апдейт устраняет ошибку удаленных фотографий, которые могли появиться в медиатеке смартфона. Ранее многие пользователи отметили, что обнаружили в памяти iPhone удаленные много месяцев или лет назад фотографии — в том числе интимного характера.

В описании к обновлению говорится, что была устранена причина, по которой в редких случаях удаленные фото могли заново отображаться в медиатеке. По словам журналистов, таким образом компания признала проблему своего оборудования.

«Очевидно, что пользователям следует установить обновление как можно скорее, однако неясно, сколько людей подверглось риску столкновения с удаленными фотографиями», — прокомментировали апдейт для iPhone журналисты The Verge.

В конце мая инсайдер под ником Revegnus раскрыл информацию о новом поколении iPhone SE. По его данным, недорогой аппарат появится весной 2025 года и будет стоить не дороже 500 долларов, или около 45 тысяч рублей.