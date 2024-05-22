Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:31, 22 мая 2024Забота о себе

Онколог назвал главные факторы риска рака груди

Онколог Асташов: поздние роды увеличивают риск развития рака груди

Фото: Unsplash

Рак молочной железы может появиться из-за курения, употребления алкоголя и поздних первых родов, предупредил онколог, заведующий кафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения Владимир Асташов. Другие факторы риска развития злокачественных образований он назвал NEWS.ru.

Асташов указал, что вероятность рака молочной железы выше, если онкологическое заболевание имелось у ближайших родственников. Также влияние оказывает образ жизни: риск увеличивают курение, употребление алкоголя, калорийной пищи, избыток жиров в рационе. Главными факторами риска в окружающей среде эксперт назвал воздействие радиации, ультрафиолета и различных канцерогенов.

Кроме того, Асташов отметил, что раннее начало менструации, поздние первые роды или отсутствие родов также увеличивают риск рака груди. Еще одним фактором риска специалист назвал вирусные инфекции, такие как гепатит С и ВИЧ.

Материалы по теме:
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?» Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?»Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
18 марта 2021
«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов» Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
4 ноября 2020

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина развеяла популярный и опасный миф о диагностике рака. По ее словам, анализы на онкомаркеры часто не выявляют рак на ранних стадиях.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии признали уничтожение Россией секретных баз наемников на Украине

      Бывшего вице-премьера российского региона взяли под стражу за взятки

      Рита Дакота ответила на слухи о пластике

      Россиянам раскрыли распространенную ошибку при похудении

      В деревьях Приморья нашли вещество против распространенного заболевания

      Поражение России в украинском конфликте сочли невыгодным для США

      Эксперты назвали главные тренды дизайна интерьеров

      Власти взяли паузу в вопросе о пошлинах на вино из стран НАТО

      Россиян успокоили по поводу роста цен на чай

      Пенсионер поехал в путешествие всей жизни с женой и не выжил при турбулентности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше