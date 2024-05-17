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17:24, 17 мая 2024Забота о себе

Опасный и очень распространенный миф о раке развеяли

Гинеколог Татьяна Илюхина: онкомаркеры могут быть в норме при наличии рака

Фото: Tatiana / Pixabay

Многие люди уверены, что диагностировать рак на ранней стадии можно благодаря анализу на онкомаркеры, однако они могут быть в норме и при наличии заболевания, предупредила гинеколог Татьяна Илюхина. Врач развеяла очень распространенный и опасный миф о раке в своем Telegram-канале.
 
По словам Илюхиной, для своевременной диагностики рака требуется комплексный подход, рассчитывать же только на анализы на онкомаркеры нельзя. По ее словам, человек может болеть раком, но при этом показатели лабораторных исследований будут в норме. Также бывает, что онкомаркеры выше нормы, но при этом невозможно определить пораженный орган.

Ряд маркеров отвечает только за один тип опухоли, другие — сразу за несколько. Не существует единого маркера, который отвечал бы за все виды рака. Чаще всего онкомаркеры применяются для контроля эффективности лечения онкобольных

Татьяна Илюхинагинеколог

Врач объяснила, что онкомаркеры могут повышаться в том числе при развитии доброкачественных опухолей, а также во время вирусных и аутоиммунных заболеваний. В частности, при раке молочной железы специфический онкомаркер повышается только у 10 процентов пациенток, в связи с этим, если ориентироваться только на анализы крови, у остальных 90 процентов женщин велик риск пропустить болезнь на ранней стадии, предупредила Илюхина.
 
Онкомаркеры не применяют для ранней диагностики рака, кроме единственного случая — простатспецифического антигена (ПСА). Он выявляет рак предстательной железы на ранней стадии, отметила Илюхина. В заключение она призвала всех мужчин старше 40 лет сдавать ПСА ежегодно.

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Ранее Татьяна Илюхина назвала способы устранить изматывающую мигрень во время менструации. Она рассказала, что женщинам в это время необходимо скорректировать питание, ограничив количество быстрых углеводов в рационе, отказаться от соленых продуктов и вредных привычек.

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      Вера Владзиевская
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