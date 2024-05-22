Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:31, 22 мая 2024Забота о себе

Подсолнечное масло оказалось полезнее оливкового

Диетолог Барредо: подсолнечное масло уменьшает риск развития инсультов

Фото: PxHere

Вопреки стереотипам подсолнечное масло полезнее оливкового по некоторым показателям, рассказала эндокринолог Алена Барредо. О разнице масел она поговорила с NEWS.ru.

По словам Барредо, оба масла хороши по разным характеристикам, но, как оказалось, в подсолнечном содержится большое количество фитостерола, который является природным антиоксидантом. «[Подсолнечное масло] уменьшает всасывание холестерина в кишечнике, обладает антираковой активностью, уменьшает риск возникновения инсультов», — объяснила врач.

Диетолог добавила, что подсолнечное масло также содержит большое количество витамина Е, улучшающего качество кожи и сосудов и положительно влияющего на гормональную систему. Этот витамин также стимулирует выработку тестостерона у мужчин и прогестерона с эстрогенами у женщин. Кроме того, в подсолнечном масле есть фосфолипиды, участвующие в работе печени и нервной системы, заключила Барредо,

Материалы по теме:
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал о последствиях сочетания шашлыка с майонезом. Он заявил, что шашлык — это мясо, изобилующее повышающими риск развития сердечно-сосудистых заболеваний насыщенными жирами, и соус не кардинально меняет его свойства.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла Клещеевку в ДНР. На Украине называли это село «ключом к Бахмуту»

      Россияне назвали любимое музыкальное событие

      В России предложили запретить продавать сигареты лицам младше 21 года

      Участник раскрыл подробности массовой драки со стрельбой в Москве

      Жители Каменки-Днепровской пожаловались на отравление после ударов ВСУ

      Оценено количество запрещенного жилья в Москве

      Инстасамка высказалась о скандале с визажистами

      Главу следственного отдела Дербента заподозрили в мошенничестве с недвижимостью

      В российском городе обнаружили наркоплантацию в квартире

      Подсолнечное масло оказалось полезнее оливкового

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше