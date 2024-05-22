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16:58, 22 мая 2024Силовые структуры

Полицейские задержали сбежавшего с оружием из части российского военного

В Ростове-на-Дону задержали сбежавшего с оружием из части российского дезертира

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону полицейские задержали сбежавшего из части дезертира. Об этом в среду, 22 мая, в своем Telegram-канале сообщает 161.ru.

По данным издания, военнослужащий самовольно покинул воинскую часть, прихватив с собой огнестрельное оружие. Задержать его удалось в квартире жилого комплекса «Суворовский». Беглец передан сотрудникам военной полиции, которым предстоит выяснить, зачем военнослужащий покинул часть с оружием.

7 мая сообщалось, что в Красноярске ранее осужденному на четыре года колонии дезертиру по фамилии Кеслер дали новый срок.

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      Владимир Седов
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