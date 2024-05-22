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17:33, 22 мая 2024Россия

Поражение России в украинском конфликте сочли невыгодным для США

Военный эксперт Козюлин: США опасаются поражения России на Украине из-за Китая

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ходе украинского конфликта власти США стараются манипулировать сторонами в своих интересах. При этом поражение России на самом деле Вашингтону невыгодно, считает профессор Академии военных наук, заведующий Центром Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИДа России Вадим Козюлин, сообщает в среду, 22 мая, радиостанция «Говорит Москва».

Он уточнил, что Вашингтон не хочет, чтобы Украина проиграла, но при этом США также невыгодны как победа, так и поражение Москвы.

«Вашингтон видит этот конфликт, как этап в своем большом конфликте с Китаем. Если Россия начнет проигрывать в этом конфликте, то она получит обширную поддержку со стороны Китая. Этого в Вашингтоне опасаются», — пояснил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что группа американских конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного США. Авторами письма, адресованного министру обороны страны Ллойду Остину, выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.

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      Игорь Дмитров
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