Пьяная дебоширка назвала стюардессу жирной коровой и попыталась обнять мужчину
Birmingham Mail: пьяная дебоширка оскорбила стюардессу и пошла под суд
Пьяная дебоширка на рейсе авиакомпании Jet2 назвала стюардессу жирной коровой, а другого бортпроводника попыталась обнять. Об этом сообщает Birmingham Mail.
Уточняется, что перед полетом из Аликанте в Ньюкасл Эйприл Уилсон была расстроена и выпила вина и водки. В связи с этим женщина начала вести себя агрессивно и приставала к мужчинам. Она неоднократно оскорбляла членов экипажа и мешала попутчикам.
В результате Уилсон была арестована и пошла под суд. Ее приговорили к шести месяцам заключения с отсрочкой на 18 месяцев.
Ранее пассажирка самолета устроила скандал во время полета из-за тряски и прослыла сумасшедшей среди попутчиков. Историей поделился пользователь форума Reddit.