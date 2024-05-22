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12:07, 22 мая 2024Россия

Россия передала Украине шестерых детей

Россия при посредничестве Катара передала Украине шестерых детей

Фото: Anastasiia Smolienko / Globallookpress.com

Россия передала Украине шестерых детей. Слова уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой приводит РИА Новости.

Со своими семьями воссоединятся шесть мальчиков, что стало возможно при посредничестве Катара, отметила детский омбудсмен.

Всего за период проведения спецоперации с родственниками воссоединились 70 детей, отметила Львова-Белова.

В конце апреля между Москвой и Киевом состоялись первые очные переговоры по поводу детей. По словам Львовой-Беловой, согласно достигнутым договоренностям, 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию.

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      Алан Босиков
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