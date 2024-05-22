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11:07, 22 мая 2024Экономика

Россиянам назвали лучшие методы борьбы с сорняками на даче

Эксперт Марков: побороть сорняки можно с помощью мульчирования и сидератов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В начале июня на дачном участке важно уделить внимание действиям, направленным на борьбу с сорняками. Лучшие методы избавления от них назвал председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, перекапывание участка вилами для удаления корневищ осота, одуванчиков и других сорных растений — надежный и эффективный способ, однако есть и менее трудоемкие, но такие же рабочие методы, такие, как мульчирование и посадка сидератов. Специалист отметил, что считает мульчирование идеальным способом избавления от сорняков.

«Мульча — это измельченные ветки деревьев, кора, стружки, хвоя, те же высушенные сорняки без семян, солома и так далее. Мульчу наносят между грядками, а также вокруг деревьев и кустарников и даже на грядки между рядками. И это дает очень хороший результат. В садовых магазинах сегодня можно купить разнообразную красивую мульчу — из коры, часто подкрашенной, древесной щепы или мелких камешков. Я лично очень люблю хвою в качестве мульчи, в которой есть вещества, защищающие растения от вредителей. Набираю ее в лесу под сосновыми деревьями», — поделился информацией Марков.

Специалист посоветовал мульчировать землю слоем в два-три сантиметра, чтобы не дать сорнякам вырасти и при этом не уплотнять почву во время полива. Кроме того, мульча поможет сохранять землю влажной.

Еще один действенный способ побороть сорняки на участке — посеять сидераты, например, рапс и горчицу. Они выделяют в почву большое количество специфических веществ под названием гликозиды, которые подавляют рост вредоносных растений. В заключение эксперт порекомендовал не забывать о севообороте и не сажать много лет подряд культуры на одном и том же месте, так как это также позволит уменьшить количество сорняков на даче.

Ранее россиянам рассказали о неожиданной пользе от кротов на участке.

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      Полина Кислицына
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