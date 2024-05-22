Россияне отказались верить в глобальную проблему

43 процента россиян не верят в глобальное потепление

Большинство россиян отказываются верить в глобальное потепление и не думают, что оно скажется на погоде в России. Отношение граждан к глобальной проблеме выяснили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Компания провела онлайн-опрос, в котором приняли участие более 13 тысяч пользователей. 43 процента из них заявили, что погода меняется постоянно и это не связано с глобальным потеплением. Только 37 процентов респондентов приводят заморозки в мае как пример климатических изменений. Еще 12 процентов признают, что погода меняется, но не думают, что их поколение это ощутит, а восемь процентов вовсе не обращают внимание на климат.

Больше половины (51 процент) респондентов уверены, что погода в России не изменится. Еще 23 процента считают, что если перемены и будут, то в лучшую сторону. По мнению 16 процентов, в будущем в европейской части страны станет холоднее, а в азиатской — теплее. 10 процентов обеспокоены, что климат в целом станет более холодным.

63 процента опрошенных уверены, что глобальное потепление уже не остановить. Оставшаяся треть участников опроса призывает человечество не сдаваться. 18 процентов из них думают, что потребители должны бережнее относиться к окружающей среде, 15 процентов — что предприятия должны сокращать вредные производства, а четыре процента выступают за экономию воды и электричества.

Ранее британские ученые выяснили, как глобальное потепление влияет на здоровье мозга. Согласно их исследованию, изменение климата усугубляет деменцию и склероз.