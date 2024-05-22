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17:25, 22 мая 2024Силовые структуры

Россиянин получил 15 лет колонии за попытку совершения теракта

В КБР сторонник ИГ получил 15 лет за создание бомбы и попытку совершения теракта

Фото: Ichigo121212 / Pixabay

Южный окружной военный суд в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) приговорил Кантемира Нафедзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 15 годам лишения свободы за попытку совершить теракт в Нальчике и создание самодельной бомбы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Нафедзов является сторонником запрещенной международной организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация). Он признан виновным по статьям о содействии в террористической деятельности, организации деятельности террористической организации и участии в ней, незаконных приобретениях, передаче, хранении и перевозке взрывных устройств и незаконном изготовлении взрывных устройств. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Как установил суд, в период с 7 июля по 24 августа 2023 года фигурант принимал участие в деятельности запрещенной международной организации. В это время он решил совершить террористический акт в Нальчике. Он действовал под руководством другого участника ИГ и вел наблюдение за административными зданиями и железнодорожным вокзалом города. Установлено, что 8 августа осужденный с помощью мобильного телефона снял на видео присягу на верность лидеру ИГ и выложил запись в интернет. Далее, в период с 15 по 17 августа, Нафедзов приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывчатого устройства (СВУ). Он изготовил взрывчатку 23 августа и спрятал в тайнике. На следующий день содержимое тайника изъяли полицейские и задержали злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае суд приговорил местную жительницу к 11 годам колонии строгого режима за участие в деятельности ИГ.

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      Анна Габай
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