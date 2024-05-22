Россиянин получил 17 лет колонии за госизмену и три диверсии на железной дороге

В Орле мужчина получил 17 лет колонии за три диверсии на железной дороге

Орловский областной суд приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы за совершение трех диверсий на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статьям о диверсии и государственной измене. Он будет отбывать первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев, со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Как установил суд, в июне 2023 года осужденный познакомился в человеком, действующим в интересах Украины, в интернете. Мужчина занимался вербовкой российских граждан для совершения диверсий на территории Орловской области в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России. Так, в период с июня по август 2023 года по заданию злоумышленника осужденный совершил два поджога железнодорожных шкафов и объекта связи, расположенных в Орле. За это вербовщик заплатил фигуранту.

По данным прокуратуры, материалы уголовного дела в отношении заказчика преступления выделены в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что Первомайский районный суд Ижевска арестовал до 19 июля 24-летнего жителя Завьяловского района, обвиняемого в пособничестве при попытке диверсии на местном оборонном предприятии.