Россиянин прикурил сигарету от Вечного огня

Житель Новороссийска прикурил сигарету от Вечного огня и был задержан

Житель Новороссийска прикурил сигарету от Вечного огня. Об инциденте сообщили в краевом ГУ МВД, передает РИА Новости.

Уточняется, что мужчина был задержан. «Им оказался 46-летний безработный местный житель», — рассказали в ведомстве.

Нарушитель извинился перед горожанами, пообещав, что подобного не повторится. Однако в ведомстве заявили, что тот «одним извинением не отделается». Решение о мере наказания будут принимать следственные органы.