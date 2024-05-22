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23:47, 22 мая 2024Россия

Россиянин прикурил сигарету от Вечного огня

Житель Новороссийска прикурил сигарету от Вечного огня и был задержан

Житель Новороссийска прикурил сигарету от Вечного огня. Об инциденте сообщили в краевом ГУ МВД, передает РИА Новости.

Уточняется, что мужчина был задержан. «Им оказался 46-летний безработный местный житель», — рассказали в ведомстве.

Нарушитель извинился перед горожанами, пообещав, что подобного не повторится. Однако в ведомстве заявили, что тот «одним извинением не отделается». Решение о мере наказания будут принимать следственные органы.

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      Марина Совина
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