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20:35, 22 мая 2024Силовые структуры

Россиянин расправился со спящим знакомым на почве ревности

В Курганской области полиция задержала мужчину, который убил спящего знакомого

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Курганской области правоохранители задержали 52-летнего местного жителя, который расправился со спящим знакомым на почве ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Он уже дал признательные показания.

По версии следствия, в ночь на 17 мая обвиняемый в своем доме расправился со спящим знакомым, нанеся ему удар ножом в область груди.

Ранее в Архангельской области силовики задержали 33-летнего местного жителя, который избил незнакомца из-за грубого ответа.

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      Варвара Митина
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