Россиянин с ножом расправился со знакомой и получил срок

В Чебаркуле мужчина получил 11 лет колонии за убийство знакомой в общежитии

В Чебаркуле 44-летний местный житель получил 11 лет лишения свободы и миллион рублей штрафа за расправу с ножом над 50-летней знакомой в общежитии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года. Также мужчина обязан выплатить более одного миллиона рублей в качестве морального и материального вреда, связанного с погребением потерпевшей.

Как установил суд, преступление произошло вечером 8 июля 2023 года. Тогда осужденный, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорился со знакомой и ударил ее ножом в шею. Спасти женщину не смогли.

Ранее сообщалось, что в Республике Коми мужчина расправился с напавшим на него с ножом другом и стал фигурантом дела.