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19:32, 22 мая 2024Силовые структуры

Россиянин ударил полицейского и получил два года колонии строгого режима

На Амуре осудили на два года мужчину, ударившего полицейского

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Амурской области суд приговорил к двум годам лишения свободы 52-летнего местного жителя, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 24 февраля в Тамбовке пьяный мужчина избивал мать. На место происшествия приехал участковый, чтобы остановить мужчину. Однако осужденный начал агрессивно себя вести и ударил полицейского.

Ранее стало известно, что в Магадане суд оштрафовал 37-летнюю жительницу Сочи, которая расцарапала руки двоим полицейским в аэропорту города.

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      Екатерина Кашурникова
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