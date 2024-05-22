Россиянин вышел из машины на полном ходу и попал на видео

В Иркутской области мужчина вышел из ехавшей на полном ходу машины

В Шелеховском районе Иркутской области мужчина вышел из ехавшей на полном ходу легковой машины и попал на видео. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах видно, как у движущейся по проезжей части машины открывается задняя дверь, из которой выходит мужчина. Судя по записи, россиянин пытался сразу встать на ноги, однако рухнул на асфальт и остался лежать. Водитель же уехал дальше и начал разворачиваться.

При каких обстоятельствах мужчина решился на этот поступок, не уточняется. Его состояние неизвестно.

Ранее в Волгоградской области 25-летняя женщина выпала из движущейся Lada Kalina. Инцидент также попал на видео. На кадрах видно, как россиянка за рулем авто выезжает на перекресток неравнозначных дорог, после чего открывает дверь и выпадает из салона на дорогу. При этом автомобиль продолжил движение. Позже выяснилось, что россиянка покинула транспорт, так как в авто порвался патрубок отопителя и антифриз стал заливать салон и ноги водителя.