Россиянка и ее восьмилетний ребенок отравились угарным газом

В Самаре женщина и ребенок отравились угарным газом

В Самаре женщина и ее восьмилетний ребенок отравились угарным газом. О происшествии в Кировской районе города сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

По предварительным данным, к ЧП привело нарушение эксплуатации оборудования. По факту отравления людей начала доследственная проверка.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Сведений об их состоянии не приводится.

Ранее похожий случай произошел в Подмосковье, где угарным газом отравились три человека, в том числе двое детей. Лежавших без сознания родственников обнаружил глава семьи, который выходил на прогулку с собакой.