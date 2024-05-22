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11:20, 22 мая 2024Россия

Россиянка и ее восьмилетний ребенок отравились угарным газом

В Самаре женщина и ребенок отравились угарным газом

Фото: Hiroshi Tsubono / Unsplash

В Самаре женщина и ее восьмилетний ребенок отравились угарным газом. О происшествии в Кировской районе города сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

По предварительным данным, к ЧП привело нарушение эксплуатации оборудования. По факту отравления людей начала доследственная проверка.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Сведений об их состоянии не приводится.

Ранее похожий случай произошел в Подмосковье, где угарным газом отравились три человека, в том числе двое детей. Лежавших без сознания родственников обнаружил глава семьи, который выходил на прогулку с собакой.

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      Алан Босиков
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