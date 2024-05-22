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10:42, 22 мая 2024Силовые структуры

Российские полицейские применили табельное оружие для остановки водителя

Волк: в Магадане полицейские применили оружие для остановки машины без бампера

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Магадане полицейские применили табельное оружие для остановки водителя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк.

Сотрудники Госавтоинспекции патрулировали вечером улицы и заметили автомобиль без переднего бампера. Он двигался по городу на большой скорости. Инспекторы потребовали водителя остановиться, но он попытался скрыться. Уходя от погони нарушитель еще больше увеличил скорость и проезжал на красный сигнал светофора. Тогда правоохранителям пришлось сделать несколько прицельных выстрелов по колесам. Лишь после этого водитель остановился.

За рулем оказался молодой человек без прав. Против него составили пять административных протоколов.

Ранее стало известно, что в Магадане суд оштрафовал 37-летнюю жительницу Сочи, которая расцарапала руки двоим полицейским в аэропорту города.

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      Екатерина Кашурникова
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