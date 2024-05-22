Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 22 мая 2024Россия

Российские войска уничтожили два склада боеприпасов и техники ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении двух складов с боеприпасами и техникой ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска уничтожили два склада с боеприпасами и военной техникой, принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 102 районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее Министерство обороны показало кадры уничтожения командного пункта зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. «Расчетом ОТРК «Искандер» Вооруженных сил Российской Федерации нанесен удар по разведанному ранее месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ», — указано в сообщении ведомства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о контроле над Клещеевкой в ДНР

      Назван срок запуска Wi-Fi на борту российских самолетов

      Глава Минобороны Словакии рассказал о состоянии премьер-министра

      Тилю Швайгеру проведут операцию на сердце

      ЕС опубликовал документ по изъятию доходов с российских замороженных активов

      Минобороны России отчиталось о 34 сбытых за сутки беспилотниках ВСУ

      МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России

      Кремль прокомментировал решение ряда европейских стран признать Палестину

      Получившего тяжелую травму вратаря ЦСКА выписали из больницы

      В Минобороны России рассказали о продвижении бойцов «Севера» под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше