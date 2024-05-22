Российские войска уничтожили два склада боеприпасов и техники ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении двух складов с боеприпасами и техникой ВСУ

Российские войска уничтожили два склада с боеприпасами и военной техникой, принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 102 районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее Министерство обороны показало кадры уничтожения командного пункта зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. «Расчетом ОТРК «Искандер» Вооруженных сил Российской Федерации нанесен удар по разведанному ранее месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ», — указано в сообщении ведомства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.