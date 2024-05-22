Российский военный рассказал о сбивающих ракеты «Осах»

Командир расчета: «Оса-АКМ» способна сбивать ракеты и малоразмерные цели

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса-АКМ», которые используют подразделения группировки российских войск «Восток», способны сбивать различные ракеты и малоразмерные цели. Минобороны России приводит слова членов экипажа, которые рассказали о возможностях комплекса.

Отмечается, что расчеты ЗРК круглосуточно выполняют задачи по прикрытию войск от ударов с воздуха и уничтожению воздушных целей на южнодонецком направлении спецоперации. Время перевода «Осы-АКМ» из походного положения в боевое составляет три минуты. Радиолокационная станция комплекса обнаруживает цели на расстоянии до десяти километров и высоте до пяти километров.

«Поразить мы можем крылатые ракеты, дроны, беспилотники, квадрокоптеры, самолеты, вертолеты (…). У нас есть возможность поразить даже малоразмерную цель, если она находится на линии прямой видимости», — сказал командир расчета ЗРК с позывным Зима.

Механик-водитель комплекса с позывным Татарин отметил, что машина отличается простотой конструкции и хорошей проходимостью.

Базовую версию всепогодного ЗРК «Оса» на плавающем колесном шасси приняли на вооружение в 1971 году, а через девять лет в арсенал советских военных вошел модернизированный комплекс «Оса-АКМ». Усовершенствованная «Оса» отличается расширенной зоной поражения и повышенной точностью наведения.

Ранее в мае «Известия» писали, что во время наведения на цель российский ЗРК «Тор-М2» фонит и хорошо виден противнику, в связи с чем бойцам приходится действовать быстро и хладнокровно.