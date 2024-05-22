Румыния отказалась направлять своих военных на Украину

Президент Йоханнис: Румыния не намерена направлять своих военных на Украину

Румыния не намерена направлять своих военных на Украину. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис, сообщает РИА Новости.

«Румыния не будет отправлять солдат на Украину. Точка», — констатировал он.

По словам главы государства, прямой военной угрозы для самой Румынии не существует, однако министерство обороны может рассматривать любые сценарии.

«Румыния — безопасная страна, румынам не следует бояться, но мы всегда должны быть готовы к неожиданным событиям. (...) Румыния пользуется важнейшими гарантиями безопасности. Важно понимать, что мы не одни, мы вместе с союзниками», — заключил Йоханнис.

Ранее высокопоставленный чиновник из одной из стран НАТО заявил, что альянс рано или поздно отправит войска на Украину. Однако, по его словам, на данный момент такого намерения нет.