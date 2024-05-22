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17:17, 22 мая 2024Мир

Румыния отказалась направлять своих военных на Украину

Президент Йоханнис: Румыния не намерена направлять своих военных на Украину
Клаус Йоханнис

Клаус Йоханнис. Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP / Globallookpress.com

Румыния не намерена направлять своих военных на Украину. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис, сообщает РИА Новости.

«Румыния не будет отправлять солдат на Украину. Точка», — констатировал он.

По словам главы государства, прямой военной угрозы для самой Румынии не существует, однако министерство обороны может рассматривать любые сценарии.

«Румыния — безопасная страна, румынам не следует бояться, но мы всегда должны быть готовы к неожиданным событиям. (...) Румыния пользуется важнейшими гарантиями безопасности. Важно понимать, что мы не одни, мы вместе с союзниками», — заключил Йоханнис.

Ранее высокопоставленный чиновник из одной из стран НАТО заявил, что альянс рано или поздно отправит войска на Украину. Однако, по его словам, на данный момент такого намерения нет.

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      Виктория Кондратьева
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