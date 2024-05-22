Съемки сериала о Жириновском подтвердили

ТАСС: Первый канал подтвердил информацию о планах снять сериал о Жириновском

Первый канал займется производством сериала о российском политике Владимире Жириновском. Об этом пишет ТАСС.

«Подтверждаем», — заявили представители вещателя в ответ на слова главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о том, что Первый канал снимет сериал о политике.

«Встретились с Константином Львовичем Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Ранее режиссер биографического фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов отреагировал на новость, что актера Никиту Кологривого лишили роли лидера партии ЛДПР из-за дебоша в баре.