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13:22, 22 мая 2024Интернет и СМИ

Стало известно о долгах компании Александра Реввы

С компании Александра Реввы взыскали пять штрафов по 10 тысяч рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С компании ООО «Войс Медиа Продакшн» шоумена и комика Александра Реввы взыскали пять штрафов. Об этом стало известно KP.RU.

Отмечается, что размер каждого штрафа составил 10 тысяч рублей. «Как скоро артист решит их выплатить — большой вопрос, ведь на счету фирмы еще семь различных долгов, которые он не оплачивает аж с 2022 года», — говорится в материале. По данным издания, общий долг компании составляет 93 тысячи рублей, из них выплачено порядка 30 тысяч рублей.

ООО «Войс Медиа Продакшн» занимается деятельностью в области радиовещания. Ревве принадлежит 70 процентов компании. Утверждается, что за 2023 год организация принесла 14 миллионов рублей выручки и 7,6 миллиона рублей чистой прибыли.

Ранее концертный директор Александра Реввы Ольга Оркина раскрыла райдер артиста. В частности, по ее словам, в райдере шоумена присутствует крепкий алкоголь.

В январе СМИ сообщили, что Ревва покинул Россию. Заявлялось, что причиной его отъезда стал бойкот на телевидении — так, выступление артиста вырезали из передачи «Песня года».

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      Маргарита Щигарева
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