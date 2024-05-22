Стало известно о расширении линии фронта в Харьковской области

Ганчев: группировка «Север» расширила линию фронта в Харьковской области

За последние дни группировка российских войск «Север» сумела расширить линию фронта в Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, к настоящему моменту линия фронта распространяется и на восточную часть Харьковской области. «Это Волчанский район, который граничит с Белгородской областью», — уточнил он.

Ранее Ганчев назвал число подконтрольных России населенных пунктов в Харьковской области. Он заявил, что российским военным удалось занять там 49 населенных пунктов: 36 из них в Купянском районе и 13 — в северной части региона.