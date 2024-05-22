Ученый предсказал разрушительные лесные пожары

Ученый Данилов-Данильян предупредил о росте лесных пожаров из-за потепления

Лесные пожары во всем мире будут происходить все чаще из-за «раскачки климата». Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член-корреспондент РАН и научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян.

«Раскачка» происходит, когда из-за роста глобальной температуры происходит разброс максимумов и минимумов — пиков жары и спадов температур. Это ослабляет существующие экосистемы, поскольку ни животные, ни растения не любят экстремальной погоды.

Холодный период в результате изменений климата приводит к гибели теплолюбивых видов, а деревья, для которых экстремальные морозы не представляли угрозы, начинают высыхать и гибнуть от жары в другой период. Все это, в итоге, «начинает со страшной силой гореть», рассказал эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в этом году активному распространению лесных пожаров, помимо традиционного человеческого фактора, способствуют особенные природные условия, такие как ранний сход снега и низкая влажность.