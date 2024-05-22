Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:01, 22 мая 2024Экономика

Ученый предсказал разрушительные лесные пожары

Ученый Данилов-Данильян предупредил о росте лесных пожаров из-за потепления

Фото: Matt Howard / Unsplash

Лесные пожары во всем мире будут происходить все чаще из-за «раскачки климата». Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член-корреспондент РАН и научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян.

«Раскачка» происходит, когда из-за роста глобальной температуры происходит разброс максимумов и минимумов — пиков жары и спадов температур. Это ослабляет существующие экосистемы, поскольку ни животные, ни растения не любят экстремальной погоды.

Холодный период в результате изменений климата приводит к гибели теплолюбивых видов, а деревья, для которых экстремальные морозы не представляли угрозы, начинают высыхать и гибнуть от жары в другой период. Все это, в итоге, «начинает со страшной силой гореть», рассказал эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в этом году активному распространению лесных пожаров, помимо традиционного человеческого фактора, способствуют особенные природные условия, такие как ранний сход снега и низкая влажность.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла Клещеевку в ДНР. На Украине называли это село «ключом к Бахмуту»

      Microsoft выпустила клавиатуру за 40 тысяч рублей

      Наличие задолженности у Овечкина перед ФНС опровергли

      Экс-советник Трампа сравнил ордер МУС на арест Нетаньяху с рытьем могилы

      Избитая утюгом в своей квартире москвичка оказалась женой участника СВО

      Глава МИД Франции допустил признание Палестины

      Про Людей Икс снимут новый фильм

      Бывший премьер Израиля призвал ликвидировать МУС

      Полковник объяснил значимость контроля над Клещеевкой

      Инстасамку убрали из программы концерта в Кремле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше