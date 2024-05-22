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18:51, 22 мая 2024Россия

Украинские дроны атаковали сразу несколько населенных пунктов в России

ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области

Фото: Evgeniy Maloletka / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В частности, в селе Тишанка Волоконовского района упал и взорвался дрон. В результате взрыва повреждения получили фасад жилого домовладения, остекление летней кухни, металлический навес и автомобиль. Еще один беспилотник атаковал здание школы.

«В селе Архангельское Шебекинского городского округа в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия», — написал Гладков.

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Во всех перечисленных случаях, отметил глава области, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что Украина выпустила по Белгородской области снаряды из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В российском оборонном ведомстве уточнили, что попытка атаки ВСУ была предпринята около 6:40 по московскому времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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