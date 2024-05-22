Украинский военный предстанет перед судом в ЛНР за расстрел мирного жителя

В ЛНР осудят военного ВСУ Солонюка, по приказу расстрелявшего мирного жителя

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении украинского военного, который по приказу расстрелял проходившего неподалеку от боевого поста мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

По данным следствия, все произошло в марте 2022 года. Военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мирон Солонюк, находясь на боевой позиции на улице Днепропетровской в городе Попасная, получил приказ командира и, выполняя его, расстрелял из автомата мирного жителя, находившегося неподалеку. Мужчина не выжил.

Солонюка обвинили по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105, а также по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Уголовное дело в отношении него будет рассматривать Верховный суд ЛНР.

Ранее стало известно, что в Луганске осудят гражданина Украины, который не менее восьми раз переводил деньги националистическому полку «Азов» (организация внесена в список террористических и запрещена в России).

