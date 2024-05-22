Украинский военный рассказал о тактике наступления России под Харьковом

NYT: ВС России штурмуют позиции ВСУ под Харьковом с разных направлений

Начальник штаба оперативного батальона 13-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), капитан Петр Левковский рассказал о тактике наступления ВС России в Харьковской области с штурмом позиций с разных направлений. Их слова передает The New York Times.

«Они стреляют из артиллерии на большие расстояния, уничтожают все, а затем нападают небольшими группами, но в большом количестве, с разных направлений», — рассказал военный, добавив, что тактика ВС России изменилась по сравнению с 2022 годом.

Ранее Минобороны России рассказало о том, что подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области.

Как уточнили в ведомстве, российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ возле Волчанских Хуторов, Белого Колодезя и Петропавловки.

