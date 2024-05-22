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16:19, 22 мая 2024Бывший СССР

В Армении задержали мужчину по подозрению в подготовке к захвату власти

СК Армении: задержан подозреваемый в подготовке к захвату власти в стране

Фото: Reuters

В Армении мужчину задержали по подозрению в подготовке к захвату власти в стране. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) республики.

«21 мая из полиции поступило сообщение о готовящемся преступлении — подготовке к узурпации власти. (...) В связи с этим в главном управлении СК по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности возбуждено уголовное дело (...) Принято решение о задержании гражданина Г.Г.», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, подозреваемый имел антиправительственные взгляды и был не согласен с внешней и внутренней политикой, властей страны, а также находился с ними в идеологической вражде. Ведомство также утверждает, что он намеревался захватить здания правительства, парламента и полиции во время митинга 26 мая.

По данным Telegram-канала «Sputnik Армения», задержанным является Грачья Гевондян — сын популярного певца Айка Гевондяна. Его адвокат Александр Кочубаев уже сообщил, что Грачье предъявлено обвинение.

Ранее спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян заявил, что из-за протестов, которые возглавил архиепископ Баграт Галстанян, нужно облагать церковь налогами. По его словам, недопустимо, чтобы богослужения превращались в митинги.

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      Александр Курбатов
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