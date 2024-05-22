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17:13, 22 мая 2024Экономика

В Белгороде не прописанным в разрушенном доме жильцам отказали в выплатах

Белгородцам, не прописанным в разрушенном от атаки ВСУ доме, отказали в выплатах

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

В Белгороде власти отказали в выплатах жильцам разрушенного от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) дома, которые не прописаны в нем. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород — Молния».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Щорса, 55А — его подъезд обрушился из-за попадания снаряда ВСУ. К главе Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась женщина, которая проживала в одной из уничтоженных в результате украинской атаки квартир с 2010 года, но была прописана в другом месте. В результате губернатор заявил, что без прописки никакие выплаты ей и другим пострадавшим, не зарегистрированным по вышеуказанному адресу, за утраченное имущество не положены. Он добавил, что данная мера очевидна и опирается на постановление правительства региона.

Жильцы без прописки намерены подавать коллективную жалобу, чтобы добиться компенсации. Между тем Гладков пообещал рассмотреть все жалобы и решить вопрос в индивидуальном порядке, например помочь семьям с низким доходом.

В конце апреля стало известно, что жителям Курганской области, чьи дома пострадали от паводка, отказали в получении выплат.

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      Полина Кислицына
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