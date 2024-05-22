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14:21, 22 мая 2024Спорт

В Госдуме ответили на критику Винер в адрес желающих выступить на ОИ спортсменов

Даванков не согласился с критикой Винер в адрес желающих выступить на ОИ атлетов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы, бывший кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков ответил на критику главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Иррины Винер в адрес спортсменов, которые хотят выступить на летних Олимпийских играх (ОИ) 2024 года в Париже. Его слова приводит Metaratings.

Даванков отметил, что однозначно не согласен с тренером. «Считаю, что спортсмен достоин и заслуживает того, чтобы показывать лучший результат, потому что все знают, из какой они страны. Если есть возможность, надо участвовать», — заявил он.

Ранее Винер назвала «бомжами» нейтральных атлетов на Играх в Париже. Также с критикой российских теннисистов, желающих соревноваться на ОИ, выступил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он назвал их командой иноагентов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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