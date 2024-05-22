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15:02, 22 мая 2024Бывший СССР

В Харькове военный на глазах у полиции избил мужчину

В Харькове военнослужащий ВСУ на глазах у полиции избил мужчину

В Харькове военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на глазах у полицейских избил мужчину. Видео инцидента опубликовано в местных пабликах, сообщает украинское издание «Страна.ua».

На запечатленных кадрах видно, как двое военных сначала вступили в словесный конфликт с женщиной, один из них начал оскорблять ее матом. После этого он же напал с кулаками на подошедшего к ним мужчину. Все это происходило на глазах нескольких его сослуживцев, двух сотрудников полиции и ребенка, который с криком убежал в сторону от происходящей драки.

Ранее сообщалось, что в Харькове сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов — прим. «Ленты.ру») начали принудительную мобилизацию бездомных и страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей людей.

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      Алевтина Запольская
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