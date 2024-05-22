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16:29, 22 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области сообщили об уничтожении ВСУ мостов при отходе в Волчанске

Ганчев: ВСУ уничтожили мосты через реку Волчья при отходе в Волчанске

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожают мосты при отходе в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, его слова приводит РИА Новости.

«Украинские вооруженные формирования на отходе уничтожают мосты за собой. Так было в Волчанске, мосты через речку Волчья были уничтожены», — заявил Ганчев.

По его словам, ВСУ при уничтожении мостов обстреливают поселки, улицы и дома, в которых не осталось украинских военных.

Глава ВГА Харьковской области также сообщал о мирных жителях, оставшихся в частично подконтрольном российским военным Волчанске. По его словам, граждане, которые не покинули город, прячутся.

Вместе с тем Ганчев рассказал об обстреле ВСУ домов жителей Харьковской области, отказывающихся эвакуироваться. Украинские военные обвинили их в ожидании прихода Российской армии.

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      Екатерина Грищенко
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