В Харьковской области сообщили об уничтожении ВСУ мостов при отходе в Волчанске

Ганчев: ВСУ уничтожили мосты через реку Волчья при отходе в Волчанске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожают мосты при отходе в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, его слова приводит РИА Новости.

«Украинские вооруженные формирования на отходе уничтожают мосты за собой. Так было в Волчанске, мосты через речку Волчья были уничтожены», — заявил Ганчев.

По его словам, ВСУ при уничтожении мостов обстреливают поселки, улицы и дома, в которых не осталось украинских военных.

Глава ВГА Харьковской области также сообщал о мирных жителях, оставшихся в частично подконтрольном российским военным Волчанске. По его словам, граждане, которые не покинули город, прячутся.

Вместе с тем Ганчев рассказал об обстреле ВСУ домов жителей Харьковской области, отказывающихся эвакуироваться. Украинские военные обвинили их в ожидании прихода Российской армии.