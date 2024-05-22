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18:46, 22 мая 2024Бывший СССР

Россия отправила в Харьковскую область первый гуманитарный конвой

Ганчев: РФ отправила в Харьковскую область первый гумконвой для мирных жителей
Виталий Ганчев

Виталий Ганчев. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый гуманитарный конвой для мирных жителей направлен в освобожденную часть Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

По его словам, к решению проблемы с беженцами и жителями освобожденных территорий уже подключились люди из «Единой России», которые передали через военных гуманитарную помощь.

Он отметил, что гражданский персонал не может посетить населенные пункты на линии соприкосновения. При этом жителям даже самых крайних поселков поставляется гуманитарная помощь.

Ранее Ганчев заявил, что населению Харьковской области нужно дать возможность самостоятельно выбрать собственное будущее. Для этого, по его словам, надо дать людям высказаться.

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      Илья Таксюр
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