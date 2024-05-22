В МИД назвали абсурдным желание Зеленского видеть на саммите в Швейцарии Китай

Захарова: желание Зеленского видеть на саммите в Швейцарии Китай — абсурдно

Желание президента Украины Владимра Зеленского видеть Китай на организованном Киевом в Швейцарии саммите по урегулированию конфликта — абсурдно. Так намерение пригласить Пекин на мероприятие прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Здравый смысл здесь не подходит. Но какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему подсказать, что это настолько все абсурдно», — заявила дипломат.

Захарова сравнила украинского лидера со старухой из сказки Александра Пушкина «О рыбаке и рыбке» и объяснила, что Зеленский, как и сказочный персонаж, часто выступает с непомерными требованиями.

Ранее президент Украины призвал к началу мирных переговоров по урегулированию конфликта без участия России. Зеленский выразил надежду, что по итогам саммита в Швейцарии десятки государств поддержат его инициативу.