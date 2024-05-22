В МИД оценили последствия отказа Европы от российского газа

Дипломат Студенников: Россия не лишится покупателей в случае отказа ЕС от СПГ

Если Евросоюз запретит импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), Москва не останется без покупателей, заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников в интервью РИА Новости.

«Мы же без покупателей не останемся. Особенностью рынка СПГ, как известно, является его глобальный характер, сжиженный газ может "путешествовать" по всему миру. Спрос на него устойчиво растет, здесь открываются широкие горизонты», — сказал он.

Ранее стало известно о том, что Россия увеличила поставки СПГ в Китай. По итогам марта 2024 года суммарные объемы поставок выросли на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошло года и достигли уровня в 1,013 миллиарда кубометров (779 тысяч тонн).

Достигнутый в марте показатель стал максимальным за последние восемь месяцев. В общей структуре китайского импорта СПГ Россия заняла третье место, уступив Австралии и Катару.

