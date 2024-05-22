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10:04, 22 мая 2024Мир

В Нидерландах пригрозили отключить станки на Тайване в случае боевых действий

Bloomberg: Нидерланды удаленно отключат станки на Тайване в случае конфликта

Фото: Johnson Lai / AP

Нидерландская компания ASML может удаленно отключить станки на заводе полупроводниковой компании TSMC на Тайване в случае начала боевых действий на острове. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, американские чиновники в неофициальном порядке заявили компании, что обеспокоены угрозой захвата технологических производств на острове, поэтому руководители ASML заверили их, что смогут удаленно отключить оборудование.

Отмечается, что речь идет о станках для работы с экстремальным ультрафиолетом, которые Тайвань приобретает у Нидерландов.

Ранее военные эксперты назвали пять «полей сражений» на Тайване, которые определят исход конфликта США и Китая. FT отметила, что основные сражения развернутся от моря до космоса. Противостояние двух стран будут включать в себя «Войну ракет», «Маленькие острова и узкие проливы», «Скрытое оружие», «Битву за космос» и «Самый большой страх», которая подразумевает применение ядерного оружия.

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      Семен Александров
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