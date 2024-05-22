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11:37, 22 мая 2024Экономика

В России оценили потребность компаний в новых сотрудниках

«Работа.ру» и «СберПодбор»: 13 % компаний нужно 11-50 новых сотрудников в месяц

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Порядка 13 процентов компаний в России нуждаются в 11-50 новых сотрудников каждый месяц. Так потребности бизнеса в сотрудниках оценили аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В среднем 83 процента компаний нужно менее чем в 10 новых работниках каждый месяц. Двум процентам организаций требуется от 51 до 100 человек, а еще по одному проценту — 101-499 или более 500 человек.

На поиск новых сотрудников половина (52 процента) фирм выделяют до 50 тысяч рублей. Почти каждая десятая компания (8 процентов) — от 50 до 100 тысяч рублей. По три процента тратят на эти цели от 100 до 200 тысяч рублей или от 200 до 500 тысяч рублей. Треть (34 процента) респондентов отметили, что размер бюджета на поиск кандидатов меняется в зависимости от месяца.

Исследование проходило с 13 по 20 мая. Участие в нем приняли более 400 представителей бизнеса. Из них 15 процентов — представители микробизнеса, 30 процентов — малого, 27 процентов — среднего и 28 процентов — крупного бизнеса.

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По словам научного сотрудника Института экономики РАН Марины Баскаковой, трудовые резервы в России составляют около 5,6 миллиона человек. К недоиспользованной рабочей силе относят 2,5 миллиона безработных россиян (те, кто не смогли устроиться на работу в течение четырех недель подряд), 0,7 миллиона человек потенциальной рабочей силы (люди, находящиеся в поиске меньшее время или готовые к труду). Еще 2,4 миллиона человек хотят работать, но не могут делать это в данный момент (например, домохозяйки с детьми или студенты очного отделения), отметила эксперт.

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      Вячеслав Агапов
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