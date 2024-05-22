В России заметно снизился выпуск стали

WSA: производство стали в России упало на 5,7 процента в апреле

По итогам апреля 2024 года суммарные объемы выпуска стали в России сократились на 5,7 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до отметки в 6,2 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные World Steel Association (WSA).

За первые четыре месяца этого года показатель снизился на 2,5 процента в сравнении с январем-апрелем 2023-го и составил 24,6 миллиона тонн. Аналитики зафиксировали спад не только в России, но и в Китае, где выпуск стали по итогам апреля сократился на 7,2 процента, до 85,9 миллиона тонн. В свою очередь, в США и Японии показатель упал на 2,8 и 2,5 процента — до 6,7 и 7,1 миллиона тонн соответственно.

Эксперты зафиксировали спад во всех ключевых мировых регионах. Так, в странах СНГ выпуск стали в апреле сократился на 3,5 процента (до 7,4 миллиона тонн), в Азии и Океании — на 5,8 процента (до 114,8 миллиона), в Северной Америке — на 5,2 процента (до 8,9 миллиона), в Южной Америке — на 3,9 процента (до 3,4 миллиона), а на Ближнем Востоке — на 8,2 процента (до 4,6 миллиона). Единственным исключением оказался Евросоюз (ЕС), где выпуск стали увеличился на 1,1 процента и достиг уровня в 11,3 миллиона тонн, заключается в отчете WSA.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные предварительные данные информационно-аналитической компании «Корпорация "Чермет"» сообщила о еще большем спаде выпуска стали в России. Аналитики заявили, что суммарные объемы производства важного для экономики РФ металла по итогам второго месяца весны сократились на 7,5 процента, до 6,1 миллиона тонн. Эксперты связали подобную динамику с высоким уровнем ключевой ставки Центробанка (ЦБ).