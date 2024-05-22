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14:00, 22 мая 2024Экономика

В РСПП призвали к социальной справедливости при изменении ставок НДФЛ

Шохин: при изменении НДФЛ должен соблюдаться принцип социальной справедливости

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Обсуждение параметров изменений в налоговой системе РФ может начаться уже в четверг, 23 мая, на парламентских слушаниях. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

Он допустил, что завтра можно будет услышать «какие-то более конкретные силуэты». «Важно, чтоб мы на экспертном совете зафиксировали, что должна быть обеспечена стабильность фундаментальных принципов функционирования и изменения налоговой системы», — сказал глава РСПП.

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Шохин также призвал к соблюдению принципа социальной справедливости при изменении ставок налога на доход физических лиц (НДФЛ). Он подчеркнул важность поддержки таким образом малообеспеченных семей, «может быть, не сниженную ставку, но какие-то технологии вычетов, кешбэков и так далее должны для них быть».

Ранее Шохин заявил, что российским властям необходимо постепенно отказаться от введения временных решений в сфере налогов. По его мнению, чем больше временных мер будут трансформированы в системные механизмы, предполагающие изменение фискальной системы в случае наступления определенного события, тем выше будет предсказуемость налоговой сферы.

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