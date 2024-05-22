В Сумской области без света остались более полумиллиона человек
В Сумской области более полумиллиона человек остались без электричества. Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram.
«Повреждено оборудование. Обесточены более 518 тысяч потребителей в Сумской области», — говорится в заявлении компании.
Также без света остались отдельные районы в Харьковской и Черниговской областях. На местах были организованы аварийно-восстановительные работы, которые продолжаются в настоящее время.
22 мая стало известно о повреждении объекта инфраструктуры и линии электропередачи в Днепропетровской области. Информацию об этом подтвердили в местной областной военной администрации.
Также утром в среду сообщалось о взрывах в Харькове. Где именно они раздались, не уточняется. До этого на востоке Украины была объявлена воздушная тревога.