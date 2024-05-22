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12:14, 22 мая 2024Бывший СССР

В Сумской области без света остались более полумиллиона человек

«Укрэнерго»: в Сумской области без электричества остались 518 тысяч человек

Фото: Rebecca Peterson-Hall / Unsplash

В Сумской области более полумиллиона человек остались без электричества. Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram.

«Повреждено оборудование. Обесточены более 518 тысяч потребителей в Сумской области», — говорится в заявлении компании.

Также без света остались отдельные районы в Харьковской и Черниговской областях. На местах были организованы аварийно-восстановительные работы, которые продолжаются в настоящее время.

22 мая стало известно о повреждении объекта инфраструктуры и линии электропередачи в Днепропетровской области. Информацию об этом подтвердили в местной областной военной администрации.

Также утром в среду сообщалось о взрывах в Харькове. Где именно они раздались, не уточняется. До этого на востоке Украины была объявлена воздушная тревога.

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      Екатерина Грищенко
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